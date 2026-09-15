Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Мост на дороге Черново – Забелье из-за разрушения закрыт в Псковской области

О закрытии моста на автомобильной дороге местного значения Черново – Забелье в Себежском округе сообщили в пресс-службе окружной администрации.

«Мост на автомобильной дороге общего пользования местного значения Черново – Забелье исчерпал свой технический ресурс, произошла полная утрата несущей способности», – говорится в сообщении.

На неопределённый срок основным станет альтернативный маршрут через деревню Горушка. Власти округа приносят искренние извинения за доставленные неудобства и просят водителей учитывать изменения при планировании поездок.

Ранее сообщалось, что на мосту Александра Невского в Пскове продолжается активная фаза ремонта.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



15 сентября 2026

Вера Емельянова с рабочим визитом посетила Красногородский округ
15 сентября 2026

Значение санэпидемслужбы в приграничном регионе особенно велико – Михаил Ведерников
15 сентября 2026

Диалог на равных: представители горводоканала и профсоюзов обсудили будущее рабочих профессий
15 сентября 2026

Анна Попова доложила о высокой степени готовности к предстоящему эпидсезону
15 сентября 2026

Однополосное движение введут на участке улицы Правды в Пскове
15 сентября 2026

Себежский суд арестовал гражданина Молдавии за незаконное пересечение границы России
15 сентября 2026

Алексей Севастьянов ответил на обращение инициативной псковички
15 сентября 2026

T2 расширил список сервисов, доступных абонентам при минусе на балансе

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...