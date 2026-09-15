Мост на дороге Черново – Забелье из-за разрушения закрыт в Псковской области

18:47, 15 сентября 2026, ПАИ

О закрытии моста на автомобильной дороге местного значения Черново – Забелье в Себежском округе сообщили в пресс-службе окружной администрации.

«Мост на автомобильной дороге общего пользования местного значения Черново – Забелье исчерпал свой технический ресурс, произошла полная утрата несущей способности», – говорится в сообщении.

На неопределённый срок основным станет альтернативный маршрут через деревню Горушка. Власти округа приносят искренние извинения за доставленные неудобства и просят водителей учитывать изменения при планировании поездок.

Ранее сообщалось, что на мосту Александра Невского в Пскове продолжается активная фаза ремонта.