Доступную среду организуют на выборах в Великих Луках

18:57, 15 сентября 2026, ПАИ

В Великих Луках на выборах будут работать специализированные участки для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщила председатель территориальной избирательной комиссии города Ольга Котова в программе «Лики Лук» в интервью телеканалу «Первый Псковский».

Для обеспечения доступности будут оборудованы специальные места для голосования. Для слабовидящих и незрячих граждан установят лупы Френеля и тифломаркеры, для слабослышащих – системы звукоусиления. Эти меры будут реализованы на двух специализированных участках, отметила Ольга Котова.

Для людей с инвалидностью информационные материалы о кандидатах и партиях будут напечатаны шрифтом Брайля.

Граждане с инвалидностью смогут вызвать волонтёра в цифровом сервисе «Волонтёры на выборах», который доступен в личном кабинете на портале «Госуслуги».

«На портале «Госуслуги» есть сервис, через который можно заказать волонтёра для помощи вместе с членами участковой избирательной комиссии», – пояснила Котова.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.