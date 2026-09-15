Виртуальная выставка о Владимире Ленине доступна на сайте Псковского музея

10:10, 15 сентября 2026, ПАИ

Псковский музей-заповедник представил виртуальную выставку, посвящённую жизни Владимира Ленина в Пскове, его публицистической и общественной деятельности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

В Пскове есть Музей-квартира Ленина, который является частью Псковского музея-заповедника. Квартира располагается в доходном доме купца П. Чернова на бывшей улице Архангельской (ныне ул. Ленина, д. 3), на третьем этаже в квартире провизора К. В. Лурьи. Здесь в 1900 году Владимир Ильич Ульянов снимал комнату.



Сегодня здесь находится экспозиция, посвященная псковскому периоду жизни Ленина, его деятельности по организации местных социал-демократических кругов и печатных партийных органов. Часть материалов отражает повседневную жизнь и быт псковичей в конце XIX – начале XX века.