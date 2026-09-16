Выборы-2026 в Псковской области: архитектура доверия

11:56, 16 сентября 2026, ПАИ

Послезавтра, 18 сентября, в Псковской области, как и по всей России, начнется голосование на выборах депутатов Госдумы. Оно продлится три дня – 18, 19 и 20 сентября, с 08:00 до 20:00. Одновременно жители региона будут выбирать новый состав Законодательного Собрания региона, а в Невельском, Новоржевском и Псковском муниципальных округах пройдут дополнительные выборы местных депутатов. Любая избирательная кампания, включая текущую, становится стресс-тестом сразу для нескольких институтов: традиционной избирательной участковой системы, дистанционного электронного голосования, общественного контроля, обеспечения безопасности и механизмов защиты избирательных прав. Главный критерий качества – не только явка или скорость подсчета, а возможность проверить соблюдение правил на каждом этапе: от регистрации кандидатов и выдачи бюллетеня до хранения голосов, подсчета и публикации протоколов.

Кампания федерального масштаба

Масштаб федеральной кампании задает высокую планку для регионов. В бюллетене по федеральному округу участвуют 10 партий; всего зарегистрировано 4 436 кандидатов, из которых 2 816 включены в партийные списки, а 1 620 баллотируются по одномандатным округам. В среднем на каждый из 225 одномандатных мандатов претендуют более семи человек – показатель, который говорит о высокой формальной конкуренции.

Параллельно по стране проходят выборы в законодательные собрания 39 субъектов и 11 губернаторских кампаний, включая восемь прямых и три непрямые кампании, где глав регионов избирают депутаты местных парламентов. Всего в единый день голосования запланировано более 2,2 тыс. кампаний разных уровней. Таким образом, псковская кампания встроена в крупнейший политический цикл года, но имеет собственную сложную конфигурацию: один федеральный одномандатный округ, выборы областного парламента по смешанной системе и три муниципальные кампании.

В Псковской области по федеральному одномандатному округу № 150 в бюллетень включены девять кандидатов: Александр Козловский, Михаил Иванов, Дмитрий Михайлов, Игорь Романов, Антон Минаков, Наталья Тудакова, Павел Бикташев, Кирилл Сорокин и Евгений Васильев. Это означает, что конкуренция за единственный псковский одномандатный мандат в Госдуме выше среднероссийского уровня.

Выборы в заксобрания традиционно проходят по смешанной модели: 13 депутатов избираются в одномандатных округах, еще 13 – по партийным спискам. Сочетание персональной конкуренции в округах и партийного голосования делает региональную кампанию политически значимой: избиратель одновременно оценивает и общую программу партии, и конкретного кандидата, который будет представлять территорию.

Три дня на выбор

Трехдневное голосование на выборах уже стало традиционным явлением. Оно распределяет поток избирателей, снижает пиковую нагрузку на комиссии и цифровую инфраструктуру, а гражданам дает возможность выбрать удобный день. Для области с большой долей сельских территорий это особенно важно.

Но удобство создает и дополнительные требования к контролю. Бюллетени, поданные 18 и 19 сентября, должны храниться до общего подсчета после закрытия участков 20 сентября. Поэтому ключевыми становятся неизменность сейф-пакетов, документирование операций, непрерывность наблюдения и соблюдение единой процедуры всеми участковыми комиссиями. На модельных участках заранее демонстрировались опломбирование ящиков, работа с сейф-пакетами, организация мест хранения документов и порядок эвакуации комиссии вместе с документацией при чрезвычайной ситуации.

Цифровой контур

Дистанционное электронное голосование становится не экспериментом, а полноценным каналом участия. По состоянию на 2 сентября заявления на ДЭГ подали 2 672 041 российский избиратель, еще 936 328 человек выбрали механизм голосования по месту нахождения «Мобильный избиратель». Федеральная платформа ДЭГ доступна в 32 регионах, Москва использует собственную систему; в сумме электронное голосование применяется в 33 субъектах.

В Псковской области к завершению приема заявлений ДЭГ выбрали 53 791 человек, а 7 490 избирателей воспользовались «Мобильным избирателем». Для региона это заметный цифровой сегмент электората. Его рост объясняется практичностью: голос можно подать со смартфона или компьютера в любой из трех дней, не привязываясь к режиму работы конкретного участка.

Технологическая легитимность ДЭГ строится на возможности проследить техническую процедуру. Электронный бюллетень анонимизируется, результат волеизъявления шифруется на устройстве избирателя и сохраняется в распределенной базе данных; после отправки пользователь получает квитанцию с уникальным номером транзакции, позволяющим проверить ее наличие в системе. Ключ расшифрования заранее делится на части и собирается только после окончания голосования, а при формировании ключей вправе присутствовать члены избирательных комиссий и представители СМИ.

После завершения ДЭГ система формирует электронный протокол, который подписывают электронной подписью присутствующие члены территориальной комиссии ДЭГ; документ публикуется на портале дистанционного голосования и сайте ЦИК. Наблюдатели за ДЭГ могут получать блоки зашифрованной информации, контролировать неизменность базы и достоверность установления итогов. Иными словами, цифровой формат не отменяет наблюдение, а переносит часть контроля из помещения участка в область криптографии, журналов операций и проверки распределенной базы.

Отдельная задача – устойчивость связи. В Псковской области подготовлены 223 общественные точки Wi-Fi, еще 10 должны заработать к началу голосования. Все они подключены к региональной системе авторизации и рассчитаны на доступ к порталу ДЭГ даже при ограничениях мобильного интернета. Избирателю, у которого нет устойчивой связи дома, также предлагают воспользоваться оборудованным рабочим местом на любом участке региона.

Наблюдение без пауз

Второй опорный элемент легитимности – многоуровневое наблюдение. В Псковской области общественные наблюдатели, подготовленные Общественной палатой региона, должны присутствовать на всех 567 участках. Кроме них, контролировать процедуры вправе представители кандидатов и партий, члены комиссий с правом решающего или совещательного голоса, аккредитованные журналисты и другие предусмотренные законом участники процесса. Известно, что политические партии до последнего момента находились в поиске таких наблюдателей. Это показательный момент, что этот важный процесс был оставлен ими «на потом».

Подготовка общественных наблюдателей началась в июне и охватила все муниципальные округа. Около 1 300 слушателей изучали избирательное законодательство, права и обязанности наблюдателей, разбирали практические ситуации и этические нормы. Такой подход важен потому, что присутствие человека на участке само по себе еще не гарантирует качества контроля: наблюдатель должен понимать, где проходит граница между технической ошибкой, спорной ситуацией и нарушением, требующим фиксации.

Центр общественного наблюдения в дни выборов будет координировать работу наблюдателей, вести мониторинг в реальном времени и реагировать на поступающие сигналы. Любой желающий сможет прийти в центр с паспортом и наблюдать за ходом голосования в онлайн-режиме. Наблюдатели на местах передают информацию, в том числе фотографии, через систему «Независимый общественный мониторинг».

Отметим, что сегодня площадку Центра общественного наблюдения в Пскове презентуют журналистам. Традиционно он будет находиться в Доме профсоюзов на Советской.

Видео становится дополнительным, но не единственным уровнем проверки. В Псковской области федеральное видеонаблюдение предусмотрено на 211 участковых комиссиях и во всех 26 территориальных комиссиях, на остальных участках применяется видеорегистрация. Камеры должны фиксировать выдачу бюллетеней, работу со списками, ящики для голосования, перемещение бюллетеней в сейф-пакеты, подсчет и увеличенные формы протоколов. А для ТИК ДЭГ предусмотрена фиксация операций с ключами шифрования и формирования электронного протокола.

Право, доступ, безопасность

Псковская область – приграничный регион, поэтому доступность голосования здесь имеет особую географию. В Себежском, Пыталовском и Печорском районах будут работать пять передвижных участков для граждан России, проживающих в Латвии и Эстонии. Они размещаются в специально оборудованных автобусах с видеонаблюдением, наблюдателями, кабинами тайного голосования и Wi-Fi.

Для маломобильных граждан предусмотрены места для голосования с учетом доступности, а в Великих Луках два специализированных участка оборудуют лупами Френеля, тифломаркерами и системами звукоусиления; материалы о кандидатах и партиях напечатают шрифтом Брайля. Через «Госуслуги» можно заказать помощь волонтера. Сохранена также возможность голосования на дому, что особенно важно для пожилых людей, граждан с инвалидностью и тех, кто по уважительной причине не может прибыть на участок.

Отдельный контур создан для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. По рекомендациям ЦИК они голосуют на общих участках либо на участках в воинских частях; комиссии взаимодействуют с командирами, а при уважительных причинах обязаны организовать голосование вне помещения. Для удаленных воинских частей, военных судов и групп военнослужащих, находящихся в труднодоступных местах, включая отдельные категории участников СВО, предусмотрено досрочное голосование. Военнослужащие также могут использовать ДЭГ, если оно проводится в субъекте, где они обладают активным избирательным правом.

Безопасность участков неотделима от прозрачности процедуры. На модельных площадках отрабатывались входной контроль с металлодетекторами, работа постов полиции, видеонаблюдение и действия при чрезвычайных ситуациях; полиция и МЧС обучали комиссии алгоритмам экстренной эвакуации людей и избирательной документации на резервный участок. Более 1 330 членов комиссий, избирателей, общественников и представителей силовых ведомств посетили модельные участки, чтобы заранее увидеть организацию голосования.

Архитектура доверия

Подготовка к выборам в Псковской области строится как система взаимного резервирования. Если избиратель не может прийти на участок по регистрации, есть «Мобильный избиратель», ДЭГ или голосование на дому. Если нестабилен мобильный интернет, создаются общественные точки Wi-Fi и рабочие места на участках. Если видео не позволяет немедленно оценить ситуацию, работают очные наблюдатели; если возникает спор, предусмотрены жалоба, комиссия и суд.

Именно совокупность этих механизмов – а не любой один инструмент – обеспечивает институциональную основу легитимности. Трехдневное голосование расширяет доступ, но требует усиленного контроля хранения бюллетеней. ДЭГ ускоряет и упрощает участие, но требует технической проверяемости, наблюдения и публичного протокола. Видеофиксация создает доказательную базу, но не заменяет живого наблюдателя и открытой работы СМИ.

К 18 сентября регион подходит с развернутой инфраструктурой: 567 участков, тотальное покрытие общественными наблюдателями, Центр общественного наблюдения, сочетание видеонаблюдения и видеорегистрации, ДЭГ, резервные точки связи и специальные форматы для жителей приграничья, военнослужащих и маломобильных граждан. Это позволяет говорить о системной подготовке к открытому и доступному голосованию.