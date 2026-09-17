Выборы как знак внутренней силы

09:55, 17 сентября 2026, ПАИ

В обращении накануне выборов в Госдуму Владимир Путин прямо связал голосование с вопросом национальной устойчивости. Президент призвал россиян «обязательно реализовать своё конституционное право» и принять «обдуманное, ответственное решение», подчеркнув, что его результат должен подтвердить «зрелость и стойкость российского общества».

Чем сильнее сплочение общества, тем ближе завершение конфликта – не потому, что бюллетень способен сам по себе решить военные задачи, а потому, что устойчивость страны складывается из миллионов личных решений. Участие в выборах в таких условиях становится не формальностью, а публичным подтверждением: Россия сохраняет волю к самостоятельному развитию и не позволяет внешнему давлению определять своё будущее.

Выборы обычно обсуждают через призму партий, кандидатов, программ, явки и распределения мандатов. Это естественно: парламент – место, где политические позиции превращаются в законы, а законы затем определяют правила жизни для регионов, муниципалитетов, предприятий, семей.

Но нынешняя кампания проходит в более широком контексте. В условиях, когда на Россию оказывается вооружённое, экономическое, информационное, дипломатическое давление, выборы приобретают дополнительное измерение. Они становятся проверкой того, насколько общество способно сохранять внутреннюю собранность, доверие к государственным институтам и привычку решать важнейшие вопросы законным, мирным, конституционным путём.

Именно поэтому важно не сводить голосование к простой отметке в бюллетене. Голос – это и право, и ответственность. Он означает готовность не быть сторонним наблюдателем, не отдавать решение о будущем страны кому-то другому – ни политическим активистам, ни случайной волне в социальных сетях, ни тем более внешним силам, которые хотели бы увидеть Россию раздробленной, растерянной и ослабленной.

«Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами – миллионы людей, что мы сплочённый народ, объединённый общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему», – подчеркнул глава государства.

Это важный тезис. Внешний противник оценивает не только ситуацию на линии боевого соприкосновения, состояние экономики или дипломатические заявления. Он неизбежно смотрит и на внутреннюю атмосферу: есть ли в стране разобщённость, насколько граждане включены в общественную жизнь, сохраняется ли способность государства действовать последовательно и опираться на поддержку людей.

Явка в этом смысле показывает степень вовлечённости общества. А результаты голосования демонстрируют, что политическая система продолжает работать в установленном законом порядке, что у граждан есть возможность выразить позицию, а у страны – механизм обновления представительной власти даже в непростых обстоятельствах.

Не случайно президент отметил, что голосование станет «общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать её развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу». Суверенитет – это не отвлечённое слово из политического словаря. Это возможность самим определять, какие дороги строить, какие школы и больницы модернизировать, как поддерживать семьи, развивать промышленность, культуру, регионы, защищать историческую память и национальные интересы.

Президент завершил обращение словами: «Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России». В этой формуле – напоминание о взаимосвязи фронта и тыла, государственной политики и личной гражданской позиции.

Победа требует усилий военных, добровольцев, медиков, работников оборонных предприятий, учителей, инженеров, аграриев, всех, кто продолжает работать, воспитывать детей, поддерживать близких и развивать свои города и сёла. Но ей нужна и политическая устойчивость – способность общества действовать не под страхом, не под нажимом, а исходя из понимания собственной ответственности.

Будущее России решается в России – её народом, в соответствии с законом и собственной волей. Это принципиально.