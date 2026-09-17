Поддубный: Патриотизм стал нормой, поддержка СВО – приоритет

13:14, 17 сентября 2026, ПАИ

Герой России, военный корреспондент Евгений Поддубный в интервью РИА Новости рассказал о приоритетах Народной программы, поддержке участников специальной военной операции, борьбе с фальсификацией истории и патриотическом воспитании.

По словам Поддубного, центральный раздел новой Народной программы – «Поддержка наших героев» – полностью посвящён участникам СВО, ветеранам и их семьям. Он включает 13 отдельных положений и собрал почти 3,5 миллиона гражданских инициатив со всей страны. «Впервые в истории страны государство столь ответственно относится к ветеранам, запуская механизмы заботы о фронтовиках и их интеграции в мирную жизнь ещё до завершения боевых действий», – подчеркнул он.

Среди приоритетных направлений поддержки – образование и переобучение, медицинская реабилитация, предпринимательство, патриотическое воспитание и помощь семьям бойцов и погибших. С 1 января 2026 года участники СВО с инвалидностью I группы смогут проходить лечение совместно с сопровождающим. Реабилитацию ветераны могут получать без ограничений по количеству курсов, а в регионах создаётся сеть реабилитационных и психологических центров.

Для желающих начать своё дело действует проект «СВОй бизнес» с наставнической поддержкой: в 2025 году обучение прошли более 800 ветеранов и их родных. Отдельное направление – помощь в создании фермерских хозяйств. По инициативе ветеранов запускается программа «Время мастеров» для переобучения фронтовиков и подготовки их к управленческой работе на предприятиях совместно с колледжами и техникумами.

Поддубный отметил, что все государственные институты приведены в режим повышенного внимания к ветеранам СВО и членам их семей. «За каждую строчку Народной программы будем отчитываться», – заявил он.

Говоря о сохранении памяти, Поддубный сообщил о создании «Народного цифрового архива истории и участников СВО», где будут собраны интервью, дневники, воспоминания и документы. Социокультурную реабилитацию участников СВО необходимо продолжать и расширять – за три года такими программами были охвачены около 95 тысяч человек.

Отдельно он остановился на инициативе разрешить тяжелораненым добровольцам с категорией «Д», способным продолжать службу, работать в региональных подразделениях защиты от беспилотников без отправки на передовую. Инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин.

В сфере защиты исторической правды Поддубный призвал активно противодействовать фальсификациям и продвигать достоверную информацию в школах, соцсетях и документальном кино. «Правда – наше главное оружие, и мы не имеем права её сдавать», – сказал он.

Главным звеном патриотического воспитания молодёжи, по его мнению, должны стать Герои России. «Я убеждён, что примером должны быть Герои России – люди, которые на деле доказали свою преданность стране», – отметил Поддубный. Он указал на необходимость развивать массовое детское патриотическое движение и закреплять патриотизм как социальную норму. «Сегодня быть патриотом России – норма. Это очевидный результат уже проделанной многолетней работы», – подчеркнул он.

В заключение Поддубный выразил уверенность, что молодые люди сегодня являются потомками нескольких поколений победителей и их дети и внуки смогут однажды сказать, что они – потомки победителей.