На железнодорожном переезде в Великих Луках устранили повреждения после проверки прокуратуры

13:00, 17 сентября 2026, ПАИ

Великолукская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности движения и выявила нарушения на Лазавицком железнодорожном переезде в Великих Луках на ветке Москва – Рига. На покрытии проезжей части переезда были обнаружены выбоины и другие повреждения, создававшие нарушения требований безопасности движения.

Как сообщили ПАИ в Северо-Западной транспортной прокуратуре, прокурор обратился в суд с иском с требованием устранить выявленные нарушения.

В результате принятых мер собственник железнодорожного переезда – Новосокольническая дистанция пути – выполнил необходимые работы. Повреждения устранены, на объекте проведен ремонт.