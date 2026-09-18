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Общество

Братство православных следопытов в Пскове объявляет набор на новый учебный год

В сентябре дружина Братства православных следопытов имени благоверного князя Всеволода Псковского при подворье Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в Пскове объявляет набор в патрули (старшее звено – с 10 лет) и дозор (младшее звено – с 6,5 лет). Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Иллюстрацию предоставили в Псковской епархии

Изучая основы православной веры и участвуя в богослужебной жизни, юные следопыты учатся в поступках и словах быть христианами. Изучая историю и традиции Отечества, дети формируют стремление служить Родине и ближним. Следопыты осваивают жизненно важные навыки и умения, приобретают знания, необходимые в повседневной жизни, учатся руководить и работать в коллективе, а также нести социальное служение.

Ребят ждут изучение православия и участие в богослужениях, походы, скаутские игры, разведка местности – ориентирование, работа с картами, навыки выживания в лесу, первая помощь и другие практические навыки; краеведение – изучение истории Псковского края, посещение исторических мест, поездки; выезды в лагерь на природу, к которым готовятся на еженедельных сборах-занятиях.

Записаться на собеседование, а также задать интересующие вопросы можно по телефону 8-911-365-76-98 (священник Роман).

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