Мачту вышки сотовой связи установили в деревне Борок Куньинского района

14:41, 18 сентября 2026, ПАИ

Мачту вышки сотовой связи установили в деревне Борок Куньинского района, сообщил глава округа Олег Лебедев в своём канале в MAX.

Он отметил, что следующий шаг – смонтировать необходимое оборудование. Вышка начнёт работать до конца этого года.

«У жителей появится возможность пользоваться не только качественной мобильной связью, но и высокоскоростным интернетом», – отметил Олег Лебедев.

В деревне Груздово Куньинского района также предусмотрена установка аналогичной вышки.

Ранее сообщалось, что стартовало голосование за обеспечение малых населённых пунктов Псковской области связью.