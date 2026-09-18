Мачту вышки сотовой связи установили в деревне Борок Куньинского района
Мачту вышки сотовой связи установили в деревне Борок Куньинского района, сообщил глава округа Олег Лебедев в своём канале в MAX.
Он отметил, что следующий шаг – смонтировать необходимое оборудование. Вышка начнёт работать до конца этого года.
«У жителей появится возможность пользоваться не только качественной мобильной связью, но и высокоскоростным интернетом», – отметил Олег Лебедев.
В деревне Груздово Куньинского района также предусмотрена установка аналогичной вышки.
Ранее сообщалось, что стартовало голосование за обеспечение малых населённых пунктов Псковской области связью.
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