Стартовало голосование за обеспечение малых населённых пунктов Псковской области связью

17:02, 06 сентября 2026, ПАИ

Голосование за подключение малых населённых пунктов с численностью населения от 100 до 1 000 человек к сотовой связи и 4G-интернету в 2027 году стартовало в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём официальном канале на платформе MAX.

Голосование проходит в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0), и именно жители региона решают, где именно будут установлены новые базовые станции.

Принять участие в голосовании могут граждане России старше 18 лет, имеющие регистрацию в Псковской области. Поддержать можно как свой населённый пункт, так и те, где проживают родственники или друзья.

Проголосовать онлайн можно на портале «Госуслуг» при наличии подтверждённой учётной записи или почтовым отправлением в Минцифры России по адресу 123112, Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2. В письме необходимо указать Ф. И. О., адрес регистрации и населённый пункт, где требуется связь.

Напомним, по итогам 2025 года в Псковской области в рамках реализации федеральной программы «Устранение цифрового неравенства 2.0» установили 13 базовых станций мобильной связи.

«Благодаря УЦН 2.0 мы уже обеспечили связью более 70 малых населённых пунктов в регионе», – подчеркнул глава региона.

Голосование продлится до 8 ноября включительно. Программу реализуют в рамках задач президентского нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».