Трёхдневное голосование началось в Псковской области

08:00, 18 сентября 2026, ПАИ

Трехдневное голосование началось в Псковской области сегодня, 18 сентября, в 08:00. Жители региона вместе со всей страной выбирают депутатов Государственной Думы девятого созыва, также в Псковской области проходят выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.

Избирательные участки будут работать 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00. Всего в Псковской области открылись 567 избирательных участков. На каждом из них установлено видеонаблюдение или видеорегистрация, а сигнал с 211 участков будет поступать в Центр общественного наблюдения.

Как уточнили в Избирательной комиссии Псковской области, общее количество избирателей, принимающих участие в выборах, составляет 441 412 человек, которые включены в списки избирателей, без учёта ДЭГ.

Псковичи могут проголосовать непосредственно на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно на платформе vybory.gov.ru.

ДЭГ доступно с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября. При этом участники дистанционного голосования смогут отдавать свои голоса и ночью.

Избирателям рекомендуют при голосовании использовать стационарное проводное подключение к интернету. В Псковской области работают более 230 точек общественного Wi-Fi. Они обеспечивают доступ к порталу ДЭГ в том числе при ограничениях мобильного интернета. Найти ближайшую точку можно с помощью интерактивной карты wifi-map.pskov.ru: специальная кнопка «ЕДГ-2026» показывает проверенные точки, готовые к работе в дни голосования. Адрес ближайшего бесплатного Wi-Fi также подскажет региональный чат-бот @pskovwifi_bot в мессенджере MAX.

С 18 по 20 сентября во всех 26 муниципальных образованиях Псковской области рядом с избирательными участками будут работать передвижные медицинские пункты. Здесь можно измерить артериальное давление, пройти профилактический медицинский осмотр, принять участие в диспансеризации и сделать прививку от гриппа.

Для выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в Псковской области работают 20 экстерриториальных избирательных участков. Воспользоваться ими смогут петербуржцы, которые находятся в регионе в дни голосования.

Еще пять передвижных избирательных участков действуют на границе России с Латвией и Эстонией – в Себежском, Пыталовском и Печорском районах. 18 и 19 сентября проголосовать на передвижных участках можно с 09:00 до 17:00, 20 сентября – с 09:00 до 16:00.