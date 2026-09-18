Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Прощание с экс-командиром псковской дивизии Юрием Соседовым пройдёт 19 сентября

Прощание с почётным гражданином Псковского района, ветераном Вооружённых сил, бывшим командиром 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Юрием Соседовым пройдёт 19 сентября в 12:00. Об этом сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Фёдорова в своём канале в MAX.

Юрий Соседов

Отпевание состоится в воинском храме Александра Невского. Похоронят Юрия Соседова в Выбутах.

Юрий Соседов родился 16 сентября 1944 года в Москве. В 11 лет поступил в суворовское училище и связал свою жизнь с армией. Окончил Рязанское десантное училище, Военную академию имени Фрунзе и Академию Генерального штаба.

В 1990–1992 годах Соседов возглавлял 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию. В этот период он занимался сохранением боеспособности и потенциала соединения. Также ему довелось выполнять задачи в горячих точках – в Южной Осетии и Югославии. В Югославии Соседов занимал должность командующего объединёнными вооружёнными силами ООН в секторе «Восток».

После увольнения в запас Юрий Соседов продолжил общественную работу. Он возглавлял Псковское региональное отделение Общероссийской организации ветеранов Вооружённых сил РФ и Совет ветеранов 76-й дивизии, участвовал в развитии юнармейского движения.

Соседов занимался патриотическим воспитанием молодёжи, помогал призывникам, поддерживал поисковые отряды, участвовал в благоустройстве воинских захоронений, оказывал помощь ветеранам и жителям Псковского района.

За заслуги Юрию Соседову было присвоено звание почётного гражданина Псковского района.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



18 сентября 2026

Псковские врачи напомнили о правилах подготовки к операции
18 сентября 2026

Путин принял участие в открытии нового терминала аэропорта Пскова
18 сентября 2026

Главврач детской областной больницы проголосовал на выборах в Псковской области
18 сентября 2026

Алексей Севастьянов выбрал привычный способ голосования
18 сентября 2026

«Такой формат особенно удобен»: Надежда Васильева выбрала дистанционное голосование на выборах
18 сентября 2026

Голосование на экстерриториальных участках проходит в Псковской области
18 сентября 2026

Память погибших при защите Отечества земляков почтили в Псковской области
18 сентября 2026

Псковское подворье просит помощи в сборе желудей для белок и дикобразов

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...