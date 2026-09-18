Прощание с экс-командиром псковской дивизии Юрием Соседовым пройдёт 19 сентября

14:36, 18 сентября 2026, ПАИ

Прощание с почётным гражданином Псковского района, ветераном Вооружённых сил, бывшим командиром 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Юрием Соседовым пройдёт 19 сентября в 12:00. Об этом сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Фёдорова в своём канале в MAX.

Отпевание состоится в воинском храме Александра Невского. Похоронят Юрия Соседова в Выбутах.

Юрий Соседов родился 16 сентября 1944 года в Москве. В 11 лет поступил в суворовское училище и связал свою жизнь с армией. Окончил Рязанское десантное училище, Военную академию имени Фрунзе и Академию Генерального штаба.

В 1990–1992 годах Соседов возглавлял 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию. В этот период он занимался сохранением боеспособности и потенциала соединения. Также ему довелось выполнять задачи в горячих точках – в Южной Осетии и Югославии. В Югославии Соседов занимал должность командующего объединёнными вооружёнными силами ООН в секторе «Восток».

После увольнения в запас Юрий Соседов продолжил общественную работу. Он возглавлял Псковское региональное отделение Общероссийской организации ветеранов Вооружённых сил РФ и Совет ветеранов 76-й дивизии, участвовал в развитии юнармейского движения.

Соседов занимался патриотическим воспитанием молодёжи, помогал призывникам, поддерживал поисковые отряды, участвовал в благоустройстве воинских захоронений, оказывал помощь ветеранам и жителям Псковского района.

За заслуги Юрию Соседову было присвоено звание почётного гражданина Псковского района.