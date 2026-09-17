Умер бывший командир 76-й дивизии Юрий Соседов

12:00, 17 сентября 2026, ПАИ

На 82-м году жизни умер Юрий Соседов – почетный гражданин Псковского района, ветеран Вооруженных сил, бывший командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. О его смерти сообщила глава Псковского округа Наталья Фёдорова.

Юрий Соседов родился 16 сентября 1944 года в Москве. В 11 лет поступил в суворовское училище и связал свою жизнь с армией. Окончил Рязанское десантное училище, Военную академию имени Фрунзе и Академию Генерального штаба.

В 1990–1992 годах Соседов возглавлял 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию. В этот период он занимался сохранением боеспособности и потенциала соединения. Также ему довелось выполнять задачи в горячих точках – в Южной Осетии и Югославии. В Югославии Соседов занимал должность командующего объединенными вооруженными силами ООН в секторе «Восток».

После увольнения в запас Юрий Соседов продолжил общественную работу. Он возглавлял Псковское региональное отделение Общероссийской организации ветеранов Вооруженных сил РФ и Совет ветеранов 76-й дивизии, участвовал в развитии юнармейского движения.

Соседов занимался патриотическим воспитанием молодежи, помогал призывникам, поддерживал поисковые отряды, участвовал в благоустройстве воинских захоронений, оказывал помощь ветеранам и жителям Псковского района.

За заслуги Юрию Соседову было присвоено звание почетного гражданина Псковского района.

«Для нас он был не просто человеком с высокими званиями и наградами. Он был мудрым наставником, надежным товарищем и человеком, к которому всегда можно было прийти за советом и поддержкой», – отметила Наталья Фёдорова.

Выражаем соболезнования родным и близким Юрия Соседова.