Ведерников доложил Путину о развитии транспортной доступности Псковской области и «взрывном росте туризма»

15:19, 10 сентября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал ему о развитии транспортной доступности региона, сообщается на сайте Кремля.

При поддержке РЖД запущены четыре пары поездов в день по маршруту Санкт-Петербург – Псков. В пятницу, субботу и воскресенье маршрут продлён до Печор, где находится Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Кроме того, возобновлено железнодорожное сообщение с Беларусью.

Михаил Ведерников напомнил, что несколько лет назад при поддержке президента была восстановлена работа аэропорта Пскова. По его словам, общий объём пассажиропотока в прошлом году составил 142 тысячи человек. «Мы открываем новый терминал прилёта и ставим под капитальный ремонт существующий. Вообще с инвесторами договорились, что до 2030 года как минимум до 300 тысяч должны догнать, и вообще потенциал аэропортового комплекса будет порядка полумиллиона человек. Это для нас тоже серьёзно», – рассказал губернатор.

Глава региона также отметил, что развитие транспортной инфраструктуры привело к «взрывному росту туризма», предметной заинтересованности инвесторов, открытию новых туристических локаций, мест размещения, объектов общепита и благоустройству прилегающих территорий.