Жители Псковской области активно голосуют на выборах – избирком

11:50, 19 сентября 2026, ПАИ

Жители Псковской области активно голосуют на выборах депутатов Госдумы и регионального Заксобрания, сообщили ПАИ в пресс-службе избирательной комиссии области.



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области

















Сегодня, 19 сентября, избирательные участки в 26 муниципалитетах региона снова открыли свои двери. Реализовать своё избирательное право можно с 08:00 до 20:00 19 и 20 сентября.

Всего в Псковской области открылось 567 избирательных участков. На каждом из них установлено видеонаблюдение или видеорегистрация, а сигнал с 211 участков будет поступать в Центр общественного наблюдения.

Псковичи могут проголосовать на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно на платформе vybory.gov.ru.

ДЭГ доступно до 20:00 20 сентября. При этом участники дистанционного голосования смогут отдавать свои голоса и ночью.