Следить за ходом голосования на выборах смогут слушатели радиостанции «7 НЕБО»

12:25, 19 сентября 2026, ПАИ

Жители Псковской области могут получать самые свежие данные областной избирательной комиссии о ходе голосования в эфире единственной государственной региональной радиостанции «7 НЕБО». В течение всех трёх дней голосования радиостанция работает в особом режиме, а ключевые выпуски с официальными данными избиркома запланированы на субботу и воскресенье, 19 и 20 сентября.

Именно в эти дни в 12:00, 13:00 и 14:00 в эфире «7 НЕБО» слушатели могут узнать последние официальные сведения о явке, предварительных итогах и ходе голосования. Эти выпуски станут главным источником оперативной информации областной комиссии для всех радиослушателей региона.

«Наша задача – донести до каждого жителя области достоверную картину из областной комиссии. Мы настоятельно рекомендуем настраиваться на волну в указанное время, чтобы получать информацию из первых уст», – подчеркнул руководитель радиовещания госмедиахолдинга Андрей Калинин.

Таким образом, в субботу и воскресенье, 19 и 20 сентября, в 12, 13 и 14 часов «7 НЕБО» станет главным источником свежих данных избиркома для всех радиослушателей Псковской области.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.

Псковичи могут проголосовать на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно на платформе vybory.gov.ru.

ДЭГ доступно с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября. При этом участники дистанционного голосования смогут отдавать свои голоса и ночью.