Явка на ДЭГ в Псковской области составила 77%

12:43, 19 сентября 2026, ПАИ

В Псковской области к 12:00 19 сентября на избирательные участки пришло 79 945 человек. Явка составила 18,1 %, сообщили ПАИ в избирательной комиссии региона.

В списки избирателей без учёта участников дистанционного электронного голосования включено 441 412 человек.

На платформе ДЭГ к этому времени проголосовало 41 557 избирателей. Явка зарегистрированных для участия в дистанционном электронном голосовании составила 77 %.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.