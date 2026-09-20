Запертого в пустой квартире на две недели кота спасли в Пскове

13:28, 20 сентября 2026, ПАИ

Запертого на две недели в пустой квартире кота спасли в Пскове, сообщили в общественной организации «Зоозащита».

Хозяева животного съехали из квартиры, оставив питомца запертым в пустом помещении на две недели.

«Он наверняка сидел у порога. Сидел часами. Прислушивался к каждому шороху за дверью, вздрагивал от звука лифта и отказывался верить, что те, кого он считал своей вселенной, больше не вернутся», – поделились зоозащитники

Животное обнаружили новые жильцы, которые заехали спустя две недели после отъезда прежних владельцев. Сейчас кот находится в безопасности и ищет новых хозяев.