Иеромонах из США посетил Снетогорский монастырь

14:05, 20 сентября 2026, ПАИ

Встреча с иеромонахом Ефремом (Пуненом) прошла 16 сентября в Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорском монастыре, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.



Фото: Снетогорского монастыря



Фото: Снетогорского монастыря



Фото: Снетогорского монастыря



Фото: Снетогорского монастыря



Фото: Снетогорского монастыря









Игумен монастыря Святого Апостола Петра в штате Монтана посетил монастырь в рамках путешествия по России. В беседе с сёстрами обители отец Ефрем рассказал об архимандрите Ефреме Филофейском, Аризонском (Мораитисе), трудами которого возрождена монашеская жизнь в ряде Афонских монастырей и основано несколько обителей в Америке и Канаде.

Батюшка Ефрем поделился историями из жизни своего мудрого наставника, в которых проявлялись его кротость, смирение и рассуждения, и ответил на вопросы сестёр.