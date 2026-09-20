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Иеромонах из США посетил Снетогорский монастырь

Встреча с иеромонахом Ефремом (Пуненом) прошла 16 сентября в Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорском монастыре, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.

  • Иеромонах из Монтаны посетил Снетогорский монастырь
    Фото: Снетогорского монастыря
  • Иеромонах из Монтаны посетил Снетогорский монастырь
    Фото: Снетогорского монастыря
  • Иеромонах из Монтаны посетил Снетогорский монастырь
    Фото: Снетогорского монастыря
  • Иеромонах из Монтаны посетил Снетогорский монастырь
    Фото: Снетогорского монастыря
  • Иеромонах из Монтаны посетил Снетогорский монастырь
    Фото: Снетогорского монастыря

Игумен монастыря Святого Апостола Петра в штате Монтана посетил монастырь в рамках путешествия по России. В беседе с сёстрами обители отец Ефрем рассказал об архимандрите Ефреме Филофейском, Аризонском (Мораитисе), трудами которого возрождена монашеская жизнь в ряде Афонских монастырей и основано несколько обителей в Америке и Канаде.

Батюшка Ефрем поделился историями из жизни своего мудрого наставника, в которых проявлялись его кротость, смирение и рассуждения, и ответил на вопросы сестёр.

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