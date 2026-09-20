Подозреваемых в краже из магазина ​задержали в Пскове

15:59, 20 сентября 2026, ПАИ

Кражу из магазина на Рижском проспекте в Пскове пресекли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии за минувшие сутки, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

19 сентября около 19 часов росгвардейцы патрулировали улицы Пскова и получили информацию, что из магазина на Рижском проспекте поступил сигнал «Тревога».

Сотрудники оперативно выдвинулись на место и по прибытии задержали граждан 39 и 40 лет, которые похитили из торгового зала зубную щётку и продукты питания на сумму более пяти тысяч рублей.

Задержанных доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.