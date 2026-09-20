Девушка пострадала в результате столкновения иномарок в Псковском районе

17:04, 20 сентября 2026, ПАИ

Попутное столкновение автомобилей Renault и Subaru произошло в Псковском районе у деревни Репки, сообщает канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX







В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала девушка. Пострадавшей оказывается помощь, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают спасатели АСС, пожарные подразделения, бригада медицины катастроф и сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства происшествия выясняются.