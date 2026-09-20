Девушка пострадала в результате столкновения иномарок в Псковском районе
Попутное столкновение автомобилей Renault и Subaru произошло в Псковском районе у деревни Репки, сообщает канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала девушка. Пострадавшей оказывается помощь, решается вопрос о госпитализации.
На месте работают спасатели АСС, пожарные подразделения, бригада медицины катастроф и сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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