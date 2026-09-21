ЦИК сообщил предварительные итоги выборов после обработки большей части протоколов

10:22, 21 сентября 2026, ПАИ

«Единая Россия» получает 57,86% голосов на выборах депутатов Государственной Думы по федеральному избирательному округу после обработки 90,43% протоколов. Такие предварительные данные приводит ЦИК России, пишет ТАСС.

Также в Госдуму по федеральному округу предварительно проходят КПРФ с 13,84% голосов, ЛДПР – с 8,9% и «Новые люди» – с 7,94%. «Справедливая Россия» на данный момент получает 4,95%.

На выборах глав регионов после обработки 100% протоколов в Белгородской области врио губернатора Вячеслав Шуваев получает 65,97% голосов. В Пензенской области действующий губернатор Олег Мельниченко набирает 70,89%, а в Республике Тыва Владислав Ховалыг – 90,95%.

В Брянской области врио губернатора Александр Ковальчук получает 68,69% голосов после обработки 76,05% протоколов. В Тверской области врио губернатора Сергей Королев набирает 71,07% после обработки более половины протоколов. В Мордовии глава республики получает 82,92% после обработки 50,66% протоколов.

В Чеченской Республике Рамзан Кадыров получает 99,85% голосов по итогам обработки 100% протоколов. В Ульяновской области Алексей Русских набирает 76,65% после обработки 97,04% протоколов.