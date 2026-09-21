Александр Козловский побеждает в Псковском округе №150 с 50,95% голосов

07:34, 21 сентября 2026, ПАИ

Предварительные итоги выборов в Госдуму по Псковскому одномандатному округу №150 опубликовали на сайте ЦИК России: после обработки 100 % протоколов побеждает Александр Козловский с 50,95 % голосов.

У Дмитрия Михайлова (КПРФ) – 12,53%, у Натальи Тудаковой («Справедливая Россия») – 7,16%.

За мандат депутата Госдумы в округе № 150 боролись девять кандидатов: Александр Козловский («Единая Россия»), Дмитрий Михайлов (КПРФ), Антон Минаков (ЛДПР), Игорь Романов («Новые люди»), Наталья Тудакова («Справедливая Россия»), Павел Бикташев («Родина»), Михаил Иванов («Партия пенсионеров»), Кирилл Сорокин («Зелёные») и Евгений Васильев («Яблоко»).

Выборы в Псковской области завершились. Они проходили три дня – 18, 19 и 20 сентября. Жители Псковской области вместе со всей страной выбирали депутатов Государственной Думы девятого созыва. Также в регионе проходили выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.