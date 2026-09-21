«Единая Россия» укрепила позиции в Законодательном Собрании – Александр Котов

13:35, 21 сентября 2026, ПАИ

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов на брифинге партии «Единая Россия» по подведению итогов выборов заявил, что региональное отделение партии укрепило позиции по итогам избирательной кампании, передаёт корреспондент ПАИ.

«Партия «Единая Россия», её региональное отделение очень серьёзно укрепило свои позиции в Законодательном Собрании по результатам этой кампании», – сказал Александр Котов.

По его словам, кандидаты от партии вновь победили в 13 одномандатных избирательных округах. При этом, согласно предварительным результатам, представительство «Единой России» в Собрании может увеличиться за счет депутатов, избранных по партийным спискам.

Александр Котов связал результаты с работой регионального отделения партии не только в период избирательной кампании, но и на протяжении всего пятилетнего срока полномочий предыдущего созыва Законодательного Собрания.

«Нам есть что сказать избирателям о той работе, которую мы проделали. У нас большие планы на будущее, которые отражены в Народной программе. И сейчас нам предстоит эти обещания выполнять», – отметил председатель Собрания.

По его словам, региональное отделение «Единой России» и фракция партии в Законодательном Собрании справятся с поставленными задачами.

«В свою очередь хочу поблагодарить избирателей, которые оказали поддержку на выборах, за доверие. Мы обязательно сделаем все для того, чтобы его оправдать», – заявил Александр Котов.

Выборы в Псковской области завершились. Они проходили три дня – 18, 19 и 20 сентября. Жители Псковской области вместе со всей страной выбирали депутатов Государственной Думы девятого созыва. Также в регионе проходили выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.