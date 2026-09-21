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Политика

Выборы-2026 в Псковской области. Главное

В Псковской области подводят итоги выборов в Госдуму и в Законодательное Собрание. Результаты выборов в Заксобрание приведены после обработки 100% протоколов, но пока имеют статус предварительных. Окончательные итоги выборов в Госдуму ЦИК планирует обнародовать не раньше 25 сентября. Главный итог кампании: явка избирателей выросла, «Единая Россия» заметно укрепила свои позиции.

Фото: ПАИ

Итоги избирательной кампании её участники и эксперты начали подводить в «Ночь выборов - 2026» в медицентре Псковского агентства информации.

  • «Ночь выборов – 2026» в карточках
    Фото: ПАИ
  • «Ночь выборов – 2026» в карточках
    Фото: ПАИ
  • «Ночь выборов – 2026» в карточках
    Фото: ПАИ
  • «Ночь выборов – 2026» в карточках
    Фото: ПАИ
  • «Ночь выборов – 2026» в карточках
    Фото: ПАИ
  • «Ночь выборов – 2026» в карточках
    Фото: ПАИ
  • «Ночь выборов – 2026» в карточках
    Фото: ПАИ
  • «Ночь выборов – 2026» в карточках
    Фото: ПАИ
  • «Ночь выборов – 2026» в карточках
    Фото: ПАИ
  • «Ночь выборов – 2026» в карточках
    Фото: ПАИ

Голосование проходило три дня - 18–20 сентября. Одновременно жители региона выбирали депутатов Госдумы IX созыва и 26 депутатов Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва.

Фото: ПАИ

Явка в Псковской области выросла. Предварительный показатель 2026 года - 47,27%, это на 2,46 процентного пункта выше явки на выборах в Госдуму в регионе в 2021 году (44,81%) и на 3,64 пункта выше явки на выборах областного Собрания в 2021 году (43,63%).

«Единая Россия» уверенно выигрывает выборы в региональный парламент по спискам: 53,69%, или 141 837 голосов. По сравнению с 2021 годом партия прибавила 14,08 процентного пункта. Кроме того, единороссы побеждают на выборах во всех 13 округах.

Фото: ПАИ

КПРФ сохранила второе место, но заметно ухудшила результат: 13,38% против 20,74% в 2021 году, снижение на 7,36 процентного пункта.

ЛДПР вышла на третье место: 10,39% против 8,90% пять лет назад, рост на 1,49 процентного пункта.

«Новые люди» заняли четвёртое место и усилили позиции: 8,40% против 6,22% в 2021 году, рост на 2,18 процентного пункта.

«Справедливая Россия» преодолела барьер, но потеряла поддержку: 6,08% против 9,09% в 2021 году, снижение на 3,01 процентного пункта.

Фото: ПАИ

В распределении списочных мандатов Заксобрания участвуют пять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Партия пенсионеров получила 3,72%, «Коммунисты России» - 1,50%, «Родина» - 0,99% и не преодолели 5-процентный барьер.

«Яблоко» выбыло из парламентской конфигурации. В 2021 году партия получила 6,20% и один мандат, а в бюллетене по единому округу на выборах 2026 года её списка не было.

Предварительное распределение 13 списочных мандатов выглядит так: «Единая Россия» - 8, КПРФ - 2, ЛДПР - 1, «Новые люди» - 1, «Справедливая Россия» - 1.

Кандидаты «Единой России» лидируют во всех 13 одномандатных округах Заксобрания региона. Таким образом, партия предварительно получает все мажоритарные места, как и в 2021 году.

Предварительный итог по фракциям в Заксобрании: «Единая Россия» - 21 место, КПРФ - 2, ЛДПР - 1, «Новые люди» - 1, «Справедливая Россия» - 1. У «Единой России» сохраняется квалифицированное большинство.

Предварительно: по сравнению с созывом 2021 года «Единая Россия» прибавляет два мандата - с 19 до 21, КПРФ теряет один - с трех до двух. ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия» получают по одному месту. Подчеркнём, это расчётное, а не утверждённое избиркомом распределение.

Фото: ПАИ

В Псковском одномандатном округе № 150 побеждает Александр Козловский («Единая Россия») с 50,95%. Дмитрий Михайлов (КПРФ) получил 12,53%, Наталья Тудакова («Справедливая Россия») - 7,16%; результат Козловского на 12,39 процентного пункта выше его показателя 2021 года - 38,56%.

Главный электоральный сдвиг - перераспределение голосов в пользу «Единой России» при существенном снижении долей КПРФ и «Справедливой России». Одновременно ЛДПР и «Новые люди» улучшили результаты.

Андрей Разумов
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