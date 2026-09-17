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Культура

Новый фестиваль «Архондарик» состоится в Псковской области

Новый фестиваль «Архондарик» состоится в Псковской области. С 2 по 4 октября в Печорах впервые пройдёт фестиваль монастырской кухни. Он объединит подворья Псковской области и других регионов России. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в МАХ.

Изображение из канала Михаила Ведерникова в MAX

«Это уникальная возможность познакомиться с традиционной кулинарией обителей, прикоснуться к культурному и духовному наследию Русской православной церкви», – отметил глава региона.

Для гостей фестиваля будет работать сразу несколько локаций. На ярмарочной площадке можно будет приобрести изделия мастеров и угощения, приготовленные по старинным рецептам. На открытой кухне повара проведут мастер-классы и раскроют секреты постных и праздничных блюд. На просветительской площадке расскажут о духовных и культурных ценностях, которые лежат в основе русского православного наследия.

На площадке фестиваля состоятся выступления творческих коллективов и тематические программы. Фестиваль пройдёт при поддержке Псковской епархии и Россельхозбанка.

Ранее сообщалось, что фестиваль моноспектаклей «Наедине со всеми» пройдёт в Псковском театре драмы.

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