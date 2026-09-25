Владимир Путин назначил первое заседание Госдумы девятого созыва

14:13, 25 сентября 2026, ПАИ

Указ о первом заседании Государственной Думы девятого созыва подписал президент России Владимир Путин, сообщается в канале Госдумы в мессенджере MAX.

В соответствии с частью 2 статьи 99 Конституции РФ глава государства постановил созвать первое заседание Госдумы девятого созыва 30 сентября в 10:00.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее сообщалось, что секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский и экс-депутат Псковской городской Думы Антон Мороз избраны депутатами Госдумы.