Владимир Путин назначил первое заседание Госдумы девятого созыва
Указ о первом заседании Государственной Думы девятого созыва подписал президент России Владимир Путин, сообщается в канале Госдумы в мессенджере MAX.
В соответствии с частью 2 статьи 99 Конституции РФ глава государства постановил созвать первое заседание Госдумы девятого созыва 30 сентября в 10:00.
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Ранее сообщалось, что секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский и экс-депутат Псковской городской Думы Антон Мороз избраны депутатами Госдумы.
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