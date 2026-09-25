Гдовичей приглашают на встречу о подготовке к отопительному сезону

16:10, 25 сентября 2026, ПАИ

Собрание жителей с главой Гдовского муниципального округа Верой Алексеевой пройдёт в посёлке Смуравьёво-2 сегодня, 25 сентября. Об этом сообщила глава округа в мессенджере MAX.

Встреча пройдёт в местном ДК. В повестке дня четыре вопроса: подготовка к отопительному сезону, первые результаты работы межведомственной комиссии по ликвидации задолженности граждан за услуги ЖКХ и за социальный и коммерческий наём жилья, реализация проектов по благоустройству территории около ДК и детской площадки, а также создание ТОС и участие в конкурсе по инициативному бюджетированию.

Кроме того, жителям расскажут о реализации проектов благоустройства территории около Дома культуры и детской площадки, о создании ТОС и участии в конкурсе по инициативному бюджетированию. «Приглашаем всех желающих! Именно от жителей сегодня зависит наше завтра», – обратилась Вера Алексеева к жителям.