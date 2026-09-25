Пульмонолог из Пскова: Дыхание ртом нефизиологично

16:15, 25 сентября 2026, ПАИ

Дыхание ртом нефизиологично, во рту нет согревающих воздух инструментов, рассказала врач – пульмонолог-аллерголог, иммунолог, кандидат медицинских наук Марина Новосёлова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Поэтому надо искать причину, почему человек дышит ртом. Также дыхание может быть неправильным из-за неправильного прикуса. Это тоже надо исправлять», – отметила Марина Новосёлова.

По её словам, «волшебной таблетки», исправляющей дыхание, не существует. «Везде нужно искать причину и работать с ней», – добавила медик.