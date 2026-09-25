Первая сессия Законодательного Собрания нового созыва пройдёт 29 сентября

16:11, 25 сентября 2026, ПАИ

Организационный комитет, в который вошли представители всех парламентских партий, назначил дату первой сессии Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва и определил перечень первоочередных вопросов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.



Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

























Заседание оргкомитета на правах старейшего по возрасту депутата провёл Пётр Алексеенко. По его итогам было принято решение, что первое пленарное заседание регионального парламента состоится 29 сентября.

На сессии парламентариям предстоит утвердить структуру Собрания, избрать спикера и его заместителей, представителя законодательного органа в Совете Федерации, председателей комитетов и комиссий, а также сформировать их персональный состав. Кроме того, в повестку включены вопросы о регистрации политических фракций.

В ходе обсуждения проекта повестки депутат Борис Елкин выступил с предложением по изменению структуры законодательного органа. По его мнению, для усиления взаимодействия между депутатами, органами исполнительной власти и жителями, а также эффективного решения насущных вопросов региона необходимо создать ещё один комитет – по строительству, ЖКХ, энергетике и транспорту.

Решение по обновлению структуры Собрания примет депутатский корпус открытым голосованием на предстоящей сессии. Голосование по избранию руководящего состава и сенатора будет тайным.

Ранее сообщалось, что депутатам Псковского заксобрания вручили удостоверения.