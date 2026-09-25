Как подготовиться к холодному сезону, рассказала псковский пульмонолог

16:35, 25 сентября 2026, ПАИ

Как подготовиться к холодному сезону, рассказала врач – пульмонолог-аллерголог, иммунолог, кандидат медицинских наук Марина Новосёлова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Прежде всего это вакцинация от гриппа. В самой вакцине нет вируса, там антитела к вирусу. Прививка не может вызвать заболевание, но делать, конечно, её надо, когда человек здоров. Самое лучшее время – август-сентябрь», – отметила Марина Новосёлова.

Ещё одна обязательная прививка, по словам врача, – вакцинация от пневмококка.

Также врач посоветовала гулять в любую погоду. «Сырая погода не должна становиться помехой прогулке. Сильный дождь или сильный мороз – конечно, повод остаться дома, но во всех остальных случаях гулять можно и нужно, только стоит тепло одеваться», – рекомендовала Марина Новосёлова.

Врач посоветовала не пренебрегать дыхательной гимнастикой. «Если ребёнок правильно дышит, у него и речь развивается правильно. Шарики надувать, пароходики пускать, делать дыхательные упражнения – хорошие дополнительные методы развития лёгких», – рассказала гостья эфира.