Делегация Витебской области посетила Псковский музей

13:34, 29 августа 2026, ПАИ

Белорусская делегация во главе с председателем Витебского облисполкома Александром Рогожником посетила Псковский музей и познакомилась с возвращенным шедевром псковской школы иконописи – иконой «Успение Богоматери». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Генеральный директор Псковского музея Светлана Мельникова и художник-реставратор высшей категории Александр Горматюк рассказали гостям о непростой судьбе памятника, пережившего столетия, немецкую оккупацию и огонь.



Напомним, Делегация Витебской области прибыла в Псков в рамках Дней Витебской области, ставших уже традиционным русско-белорусским событием.



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника









В Финском парке все жители и гости города могут познакомиться с продукцией ведущих предприятий Витебска.

Напомним, что отношения России и Беларуси имеют глубокие исторические корни, уходящие в совместную борьбу против немецко-фашистских захватчиков. Современная институциональная основа взаимодействия двух стран начала формироваться 2 апреля 1996 года, когда президенты Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве Договор об образовании Сообщества России и Беларуси.

Псковская область занимает особое место в системе российско-белорусских отношений. Президент Беларуси Александр Лукашенко выделяет Псковскую область в числе трёх ключевых регионов России по уровню взаимодействия с республикой – наряду со Смоленской и Брянской областями.

Дни Псковской области в Витебске и Дни Витебской области в Пскове проводятся с 2022 года и стали уже традиционной деловой площадкой для обсуждения актуальных вопросов российско-белорусского приграничья. Предыдущие Дни Витебской области в Пскове проходили с 28 по 31 августа 2024 года.