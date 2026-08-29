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Общество

Делегация Витебской области посетила Псковский музей

Белорусская делегация во главе с председателем Витебского облисполкома Александром Рогожником посетила Псковский музей и познакомилась с возвращенным шедевром псковской школы иконописи – иконой «Успение Богоматери». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Генеральный директор Псковского музея Светлана Мельникова и художник-реставратор высшей категории Александр Горматюк рассказали гостям о непростой судьбе памятника, пережившего столетия, немецкую оккупацию и огонь.

Напомним, Делегация Витебской области прибыла в Псков в рамках Дней Витебской области, ставших уже традиционным русско-белорусским событием.

  • Делегация Витебской области посетила Псковский музей
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Делегация Витебской области посетила Псковский музей
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Делегация Витебской области посетила Псковский музей
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Делегация Витебской области посетила Псковский музей
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Делегация Витебской области посетила Псковский музей
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В Финском парке все жители и гости города могут познакомиться с продукцией ведущих предприятий Витебска.

Напомним, что отношения России и Беларуси имеют глубокие исторические корни, уходящие в совместную борьбу против немецко-фашистских захватчиков. Современная институциональная основа взаимодействия двух стран начала формироваться 2 апреля 1996 года, когда президенты Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве Договор об образовании Сообщества России и Беларуси.

Псковская область занимает особое место в системе российско-белорусских отношений. Президент Беларуси Александр Лукашенко выделяет Псковскую область в числе трёх ключевых регионов России по уровню взаимодействия с республикой – наряду со Смоленской и Брянской областями.

Дни Псковской области в Витебске и Дни Витебской области в Пскове проводятся с 2022 года и стали уже традиционной деловой площадкой для обсуждения актуальных вопросов российско-белорусского приграничья. Предыдущие Дни Витебской области в Пскове проходили с 28 по 31 августа 2024 года.

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