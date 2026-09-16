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Общество

Псковичам назвали время, когда лучше всего делать прививку от гриппа

Сезонный подъём заболеваемости гриппом начинается в холодное время года, поэтому подготовиться к нему важно заранее, напоминают в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Фото: ПАИ

Специалисты отметили, что оптимальное время для вакцинации – до начала активного распространения вируса. Таким образом, прививку рекомендуют делать в осенний период, чтобы у организма было время сформировать иммунный ответ.

В ведомстве подчеркнули, что после вакцинации требуется около двух недель, чтобы появилась необходимая защита. Поэтому откладывать прививку до разгара эпидемиологического сезона не стоит.

«Важно пройти вакцинацию, потому что грипп может протекать тяжело и приводить к осложнениям. Вакцинация снижает риск тяжёлого течения заболевания. Прививка помогает снизить риск заражения и передачи инфекции окружающим, особенно людям из групп риска», – отметили специалисты.

Перед вакцинацией медицинский работник проводит осмотр, оценивает состояние здоровья и определяет наличие противопоказаний или временных ограничений.

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