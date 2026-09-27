Водитель пострадал при столкновении двух автомобилей в Гдовском районе
Автомобиль Mitsubishi L200 под управлением водителя, по предварительным данным находившегося в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся со встречной «Нивой-Тревел», сообщили в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
ДТП произошло в деревне Юшкино в Гдовском районе.
-
Фото: Канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: Канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: Канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: Канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: Канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX
В результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль «Нива-Тревел» съехал в кювет. Пострадал водитель «Нивы». Его госпитализировали в медицинское учреждение. Водитель Mitsubishi L200 и его пассажир от госпитализации отказались.
На месте работали спасатели ПСО Гдова, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.
Бывшая начальница почты в Пыталовском районе отправится на принудительные работы за кражу