Водитель пострадал при столкновении двух автомобилей в Гдовском районе

09:12, 27 сентября 2026, ПАИ

Автомобиль Mitsubishi L200 под управлением водителя, по предварительным данным находившегося в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся со встречной «Нивой-Тревел», сообщили в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.

ДТП произошло в деревне Юшкино в Гдовском районе.



Фото: Канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: Канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: Канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: Канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: Канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX









В результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль «Нива-Тревел» съехал в кювет. Пострадал водитель «Нивы». Его госпитализировали в медицинское учреждение. Водитель Mitsubishi L200 и его пассажир от госпитализации отказались.

На месте работали спасатели ПСО Гдова, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.