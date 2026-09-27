Факт фиктивной регистрации выявили в Невеле

10:38, 27 сентября 2026, ПАИ

Факт фиктивной регистрации выявили полицейские в Невеле, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 9 июля ранее не судимая 48-летняя местная жительница осуществила фиктивную регистрацию 36-летней гражданки без фактического ее пребывания по месту регистрации.

Материал проверки находится в отделе дознания.