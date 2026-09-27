Факт фиктивной регистрации выявили в Невеле
Факт фиктивной регистрации выявили полицейские в Невеле, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По имеющимся данным, 9 июля ранее не судимая 48-летняя местная жительница осуществила фиктивную регистрацию 36-летней гражданки без фактического ее пребывания по месту регистрации.
Материал проверки находится в отделе дознания.
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