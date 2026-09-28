«Как запряжёшь, так все и поедут»: директор «Соцтурпрофа» объяснила, как воспитывают гостеприимство

14:49, 28 сентября 2026, ПАИ

Гостеприимству можно научить, заявила директор учреждения отдыха «Соцтурпроф» Виктория Шпакова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 28 сентября.

Ведущие поинтересовались, можно ли научить человека настоящему гостеприимству или это качество врождённое. «Можно. Знаете, есть выражение «рыба гниёт с головы». Вот как запряжёшь, так все и поедут», – ответила Шпакова. Она отметила, что в работе важен диалог с сотрудниками. «Конечно, есть работа, есть понятие иерархии, труда, сервиса, закладок. Надо быть всё время в разговоре, в диалоге с сотрудниками», – подчеркнула директор.

Шпакова также рассказала, что большинство сотрудников в их компании проходят обучение.