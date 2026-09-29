День воссоединения: вернуться, чтобы остаться

08:59, 29 сентября 2026, ПАИ

30 сентября исполнится четыре года подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Позднее этот день официально стал Днём воссоединения четырёх регионов с Российской Федерацией. Дата – уже историческая.

За этими договорами стоят миллионы людей, которые обрели российское гражданство, право говорить на родном языке и возможность связывать будущее своих детей с Россией.

Воссоединение стало одним из главных результатов специальной военной операции. Россия не отступила и не уступила, а приняла в свой состав сразу четыре региона Донбасса и Новороссии. Изменилась география страны, изменилось стратегическое положение юга России, и совершенно иное значение приобрело Азовское море.

Воссоединение – это, прежде всего, обязательство. Принять территории в состав страны означает не только защитить их, но и сделать всё, чтобы люди могли нормально жить, работать, учиться, растить детей и строить планы на будущее.

Именно поэтому в Донбасс и Новороссию пришли строители, врачи, учителя, энергетики и дорожники. Восстанавливаются дома и коммунальные сети, ремонтируются дороги, открываются школы, детские сады, больницы и многофункциональные центры. С 2022 года в четырёх регионах построено или обновлено около 420 объектов здравоохранения, а также восстановлено свыше 1,7 тысячи школ и детских садов.

Только в Донецкой Народной Республике восстановительные работы завершены примерно на 13 тысячах объектов. Среди них более четырёх тысяч многоквартирных домов, около полутора тысяч учреждений социальной и культурной сферы, свыше шести тысяч объектов ЖКХ и энергетики.

Эта работа продолжается в условиях боевых действий. Там, где ещё звучат взрывы, Россия уже строит мирную жизнь. Она не откладывает заботу о людях «на потом», до окончания конфликта, хотя восстанавливать разрушенное под угрозой новых ударов гораздо сложнее и дороже.

Именно в этом заключается принципиальная разница между временным присутствием и возвращением навсегда. Временные хозяева используют территорию, высасывая из неё ресурсы. Настоящая Родина вкладывает в неё силы, средства и будущее.

Разумеется, впереди ещё огромный объём работы. Невозможно за несколько лет устранить последствия многолетнего запустения и масштабных разрушений. Но направление движения уже определено: Донбасс и Новороссия должны стать не периферией, а полноценной частью общего пространства развития России.

Для этого необходимо главное условие – безопасность. Россия обязательно победит. Четыре года назад был сделан исторический выбор. Сегодня этот выбор защищают на передовой и подтверждают мирным трудом в тылу. Следующий шаг – закрепить достигнутое, обеспечить безопасность и превратить возвращённые регионы в сильную, современную и благополучную часть страны.