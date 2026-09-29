Мама псковской всадницы: Падение в конном спорте тоже учебный процесс, главное – доверять тренеру

12:30, 29 сентября 2026, ПАИ

Падение в конном спорте является частью учебного процесса. Если родитель видит, как тренер относится к ребёнку, то начинает ему доверять и понимает, что профессионал не переступит грань, способную навредить. Об этом мама воспитанницы конноспортивного клуба «Возрождение» Ангелины Овчинниковой Светлана Симоненкова сказала в ходе брифинга в медиацентре ПАИ.

«Любой спорт травмоопасен. Всё что угодно может нанести травму. Всё очень просто: я всегда была рядом. Я видела, как происходит этот учебный процесс. И падение – тоже часть учебного процесса», – рассказала Симоненкова.

По её словам, когда видишь, как относятся к твоему ребёнку и как его обучают, начинаешь сильно доверять тренеру. «Соответственно, больше прислушиваешься к тренеру, потому что это опытный человек, который знает, что делает, – отметила мама спортсменки. – Если ты доверяешь этому человеку, никаких плохих мыслей не будет, потому что ты понимаешь, что человек, который занимается твоим ребёнком, – профессионал. Он знает, что делает, и никогда не переступит грань, которая могла бы нанести ущерб твоему ребёнку».