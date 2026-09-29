«Возрождение» для всех: как конный спорт становится источником вдохновения, обсудят в медиацентре ПАИ

09:30, 29 сентября 2026, ПАИ

Брифинг, посвящённый конному спорту как источнику вдохновения, пройдёт в медиацентре ПАИ сегодня, 29 сентября, в 10:30.

Как удаётся совмещать в одном клубе спортсменов, которые борются за медали, и тех, кто просто хочет покататься для души? Может ли конный спорт быть просто увлечением? Можно ли зайти в спорт без серьёзных финансовых вложений? Что происходит с детьми, когда они вырастают: чаще уходят из спорта и занимаются уже чем-то другим или много и тех, кто остаётся?

Об этом и многом другом расскажут директор конноспортивного клуба «Возрождение», главный тренер Ирина Черезова (Поддуева), воспитанница клуба, спортсменка Ангелина Овчинникова и мама воспитанницы клуба Светлана Симоненкова.