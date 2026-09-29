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Спорт

Мама псковской спортсменки: родителям нужно прислушиваться к детям и поддерживать их увлечения

Родителям следует прислушиваться к детям и поддерживать их увлечения, даже если ради тренировок приходится жертвовать отпуском. Об этом мама воспитанницы конноспортивного клуба «Возрождение» Светлана Симоненкова сказала в ходе брифинга в медиацентре ПАИ.

Светлана Симоненкова и её дочь Ангелина Овчинникова. Фото: ПАИ

«Если не попробуешь, никогда не узнаешь – твоё это или нет. Пробовали рисовать, лёгкую атлетику, ещё что-то, – рассказала Симоненкова. – Моё отношение к лошадям трепетное. Я очень люблю этих животных и видела, что они также тянутся к этим моськам. Я не пыталась никогда тянуть своих детей. Если им это нравится, почему бы не развивать это? Если они готовы бегать туда каждый день, почему я должна их ограничивать?»

По словам гостьи медиацентра, она будет только сопутствовать увлечению детей. «Если мы не можем уехать в отпуск, потому что у нас тренировка в выходные, зачем ограничивать? Она тянется к этому. Я просто прислушиваюсь к ней, – отметила мама спортсменки. – Младшая дочка также очень увлечена. Она бежит на конюшню, не может пропустить свою тренировку, не зайти к своей лошади. Просто нужно прислушиваться к детям – вот и всё».

Симоненкова добавила, что ребёнок пробует то, что дают ему родители. «У меня у самой трепетное отношение к лошадям, и я дала им попробовать. Очень рада, что моё увлечение привилось и им, но я не ожидала, что это перерастёт в такую огромную любовь, – сказала она. – Я никогда не пыталась быть спортсменом. Я просто люблю лошадей, люблю с ними общаться, иногда выезжать и кататься. Но это мой предел. В спорт я никогда не шла. Просто поддержала их увлечение».

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