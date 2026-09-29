Станислав Стармолотов: Ремонт дороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель близится к завершению

17:35, 29 сентября 2026, ПАИ

Ремонт дороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель будет практически завершён в 2026 году. Об этом министр транспорта и дорожного хозяйства Псковской области Станислав Стармолотов сообщил в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 29 сентября.

По его словам, после работ останется отремонтировать около двух километров дороги – от федеральной трассы в сторону въезда в Невель. Министр назвал ремонт этого шоссе одним из ключевых дорожных направлений года.

Ремонт трассы Ольша – Велиж – Усвяты – Невель ведётся поэтапно с 2023 года. Так, в 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 9,7 километра дороги, в 2024 году – ещё 39,1 километра. Эта дорога имеет важное межрегиональное значение, связывая Псковскую и Смоленскую области через Невель и Усвяты, и активно используется как грузовым, так и пассажирским транспортом.

К 2030 году регион планирует привести в нормативное состояние 90,1 % автомобильных дорог опорной сети.