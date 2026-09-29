Станислав Стармолотов: Ремонт дороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель близится к завершению
Ремонт дороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель будет практически завершён в 2026 году. Об этом министр транспорта и дорожного хозяйства Псковской области Станислав Стармолотов сообщил в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 29 сентября.
По его словам, после работ останется отремонтировать около двух километров дороги – от федеральной трассы в сторону въезда в Невель. Министр назвал ремонт этого шоссе одним из ключевых дорожных направлений года.
Ремонт трассы Ольша – Велиж – Усвяты – Невель ведётся поэтапно с 2023 года. Так, в 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 9,7 километра дороги, в 2024 году – ещё 39,1 километра. Эта дорога имеет важное межрегиональное значение, связывая Псковскую и Смоленскую области через Невель и Усвяты, и активно используется как грузовым, так и пассажирским транспортом.
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