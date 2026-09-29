Инвестора ищут для восстановления исторического здания в центре Печор

17:06, 29 сентября 2026, ПАИ

Историческое здание 1926 года на улице Гагарина, 12 в Печорах выставили на торги в формате электронного конкурса за начальную цену 4 миллиона 766 тысяч рублей, сообщили ПАИ в Фонде инвестиционного развития Псковской области.

В составе лота находится нежилое здание площадью 1 268,6 квадратных метра и земельный участок площадью 4 600 квадратных метров (земли населённых пунктов).

Приём заявок завершится 26 октября в 15:00 (по московскому времени). Для инвесторов доступны программы льготного кредитования.

Отмечается, что здание является объектом культурного наследия регионального значения. В прошлом здесь располагалась эстонская школа, а затем – соцслужба. В 2014 году памятник был частично реконструирован: у него обновили фасад и отремонтировали кровлю.

Само здание находится в шаговой доступности от Псково‑Печерского монастыря, кирхи Святого Петра, музея, кафе и магазинов.

Кроме того, Печоры являются активным туристическим и паломническим центром – в год их посещают более 500 тысяч гостей, проходят различные фестивали и событийные маршруты. Участок отлично подойдёт для гостиницы, культурного пространства или другого общественно значимого проекта.

Дополнительная информация и инструкции по подаче заявок на торги размещены на официальном сайте РФ по реализации государственного и муниципального имущества torgi.gov.ru и на официальном сайте министерства имущественных отношений Псковской области gki.pskov.ru.

Ранее сообщалось, что Солодёжню XVII века в Пскове выставили на продажу почти за 7 млн рублей.