Более 30 организаций представят вакансии на осенней ярмарке трудоустройства в Пскове

17:43, 29 сентября 2026, ПАИ

Осенняя ярмарка трудоустройства пройдёт в Псковском кадровом центре на улице Коммунальной, 71а. Мероприятие начнется в 12:00 30 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе областного центра занятости населения.

В ярмарке примут участие более 30 организаций Псковской области. Среди них – АО «Псковский хлебокомбинат», МП Пскова «Горводоканал», МП Пскова «Псковские тепловые сети», ООО «Титан-Полимер», ООО «ГК «Мега холод», ПАО «Автоэлектроарматура имени П. П. Мельникова», «ВТБ банк», Псковская таможня, пункт отбора на военную службу по контракту и другие. Часть работодателей уже подтвердила участие и прислала заявки, ещё несколько организаций ждут подтверждения.

Соискателей на ярмарке ждёт прямое общение с HR-специалистами и представителями компаний, актуальные вакансии и условия работы, первичное собеседование и возможность получить предложение о работе, а также консультации специалистов кадрового центра. Работодатели смогут представить свои вакансии и найти специалистов, закрыть кадровые потребности в одном месте и встретиться с мотивированными соискателями.

Карьерные консультанты кадрового центра работают на ярмарке с каждым обратившимся индивидуально. Они помогут определить сильные стороны и подобрать подходящие направления, скорректировать резюме под конкретные вакансии, подготовиться к собеседованию с работодателем, разобраться в мерах государственной поддержки и возможностях переобучения, а также наметить дальнейшие шаги, если работа не найдена в день ярмарки.

Добавим, что ярмарка вакансий проходит в рамках нацпроекта «Кадры».