Министр транспорта рассказал о находках боеприпасов времён ВОВ при дорожных работах

18:11, 29 сентября 2026, ПАИ

Во время дорожных работ в Псковской области регулярно обнаруживают боеприпасы времён Великой Отечественной войны. Об этом министр транспорта и дорожного хозяйства Псковской области Станислав Стармолотов сообщил в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 29 сентября.

«Такое у нас происходит практически каждый год. Мы вызываем службу специальную по разминированию, и работа, конечно, останавливается на период, пока они приезжают, забирают и уничтожают объект», – сказал министр. По его словам, в прошлом году на объекте «Псковавтодора» в Псковском районе во время производства работ на дороге грейдер или экскаватор поднял наверх боеприпас времён Великой Отечественной войны.

Министр также рассказал, что при нахождении старинных объектов в исторической зоне им также приходится вызывать археологов. В качестве примера он привёл улицу Леона Поземского, когда работы приостанавливали из-за таких находок.