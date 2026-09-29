Эффект защитных сеток от животных оценили в Псковской области

17:46, 29 сентября 2026, ПАИ

Сетки от выхода животных на дорогу в Псковской области дают эффект: лоси подходят к привычным путям миграции, но не могут пересечь трассу. Об этом министр транспорта и дорожного хозяйства Псковской области Станислав Стармолотов сообщил в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 29 сентября.

«Сетки от выхода животных на дорогу на Северном обходе дают эффект: лоси подходят к привычным путям миграции, но не могут пересечь трассу», – сказал министр.

При этом он отметил, что вчера вечером на Северном обходе произошло ДТП с участием животного. «Значит, где-то лазейку нашел», – пояснил Стармолотов. По его словам, регион совместно с лесным хозяйством прорабатывает основные точки маршрутов миграции. «Как раз посмотрим, как это произошло вчера на Северном обходе, в чём была причина. То есть либо повреждение всё-таки, либо там где-то они обошли», – сказал министр.

Он сообщил, что сейчас специалисты работают на гдовском направлении: до конца года планируется определить приоритетные точки. «Понятно, что сразу все затягивать мы не будем, потому что это серьёзные затраты. <...> Основные такие точки будем перекрывать, продолжать работать. По тем направлениям, где случаются такие ситуации, безусловно, будем продолжать эту сетку устанавливать», – добавил Стармолотов.

Министр также напомнил о необходимости обращать внимание на знаки «Осторожно, дикие звери на дороге». «Надо смотреть за знаками. Знаки не просто так установлены», – сказал он.