В Пскове на мероприятии впервые организовали комнату матери и ребёнка

11:12, 30 сентября 2026, ПАИ

Комнату матери и ребёнка организовали на мероприятии в Пскове. Об этом сообщила заместитель министра культуры региона Виктория Екимова на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 30 сентября.

В качестве примера замминистра привела фестиваль «Лешуга», где в этом году появилась такая площадка, организованная при поддержке компании «Леврана». «Это было очень удобно, на личном опыте могу сказать, ребёнок чуть больше трёх лет. Если бы это было и в прошлые годы, это было бы вообще суперкомфортно», – отметила она.

По словам Екимовой, мамы оставляли восторженные отзывы: с ребёнком можно было прийти на мероприятие, и тебя ничего не ограничивало – можно сделать все нужные дела и продолжить посещать площадки.