Чаще всего для выхода в интернет псковичи используют смартфоны – Псковстат

09:28, 01 октября 2026, ПАИ

Мобильный телефон или смартфон является основным способом доступа в интернет для жителей Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в Псковстате.

Этим способом в 2025 году воспользовались 98,5 % от общей численности населения в возрасте 15 лет и старше, использовавших интернет в течение последних трёх месяцев.

Распределение домашних хозяйств по видам устройств для выхода в интернет выглядит так: мобильный телефон или смартфон – 79,2 %, мобильные компьютеры – 33,6 %, настольные компьютеры – 20,7 %, планшетные компьютеры – 19,8 %, телевизоры со специальными устройствами (Smart TV) – 15,1 %.