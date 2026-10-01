О культурной жизни ПсковГУ расскажут в программе «Минкульт»

12:29, 01 октября 2026, ПАИ

Проректор по молодёжной политике и воспитательной деятельности Псковского государственного университета Светлана Воднева и заместитель директора Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Анна Побужанская станут гостями программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 1 октября.

Чем живёт молодёжь ПсковГУ сегодня и какие возможности для самореализации даёт вуз? Как рождаются студенческие творческие коллективы – по инициативе университета, педагога или самих ребят? Фольклор и современные форматы: как традиции уживаются с новыми направлениями? Культурная жизнь вуза 10–15 лет назад и сегодня: что изменилось в запросах студентов? В чём сегодня ответственность университета за формирование культурного вкуса молодёжи? Культура и образование: где проходит граница и есть ли она?

Об этом и не только слушайте в эфире программы «Минкульт» в 14:00. Видеотрансляция – на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».