Роспотребнадзор: В Псковской области не зафиксированы случаи гриппа, но растёт заболеваемость ОРВИ

17:08, 01 октября 2026, ПАИ

Случаи заболевания вирусом гриппа в Псковской области не зафиксированы, при этом наблюдается небольшой рост заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщил заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Псковской области Илья Франченко на брифинге в медиацентре ПАИ в четверг, 1 октября.

По его словам, за предыдущую неделю в регионе зафиксировано 4 070 случаев заболевания ОРВИ. Специалист отметил, что такая ситуация является нормальной для этого времени года.

«Это обычный сезонный подъём. Мы этого ожидали. Это происходит каждый год. В основном болеют дети», – отметил Франченко.

Чаще всего жители региона болеют риновирусами, бокавирусами и аденовирусами.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют родителям внимательно следить за состоянием здоровья детей и при первых признаках заболевания оставлять ребёнка дома, чтобы не допустить распространения инфекции в классе или группе детского сада.