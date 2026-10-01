Жители Псковской области могут принять участие в конкурсе «Пробуждая сердца» памяти Василия Ланового

13:13, 01 октября 2026, ПАИ

Приём заявок на творческий конкурс «Пробуждая сердца» памяти народного артиста СССР, Героя Труда России Василия Ланового продлится до 30 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Организатором выступает Бессмертный полк России, а поддержку проекту оказывает Президентский фонд культурных инициатив. Конкурс проводится уже в четвёртый раз, и за эти годы в нём поучаствовали свыше 40 тысяч человек.

На пресс-конференции сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России, депутат Госдумы РФ Елена Цунаева напомнила, что Василия Ланового нет с нами уже пять лет, однако его дело живёт. «Сохранение российской культуры, прославление нашего литературного достояния, воспитание души через искусство и любовь к Родине продолжает жить в этом конкурсе. Уже более 40 000 сердец пробудил наш конкурс в прошлые годы, уверена, что и в этот раз мы увидим работы тысяч талантливых россиян и соотечественников из-за рубежа», – сказала она.

В нынешнем сезоне число номинаций выросло до 13. Одна из новых – «Я люблю тебя, Россия» – посвящена памяти народного артиста России Михаила Ножкина, члена Центрального совета Бессмертного полка России, ушедшего из жизни в этом году. Участники могут читать классику, записывать на видео собственные стихи и творческие постановки, петь песни о героях Отечества, рисовать, писать эссе, готовить уроки мужества и сохранять истории современных защитников.

Председатель почётного жюри, народная артистка России Ирина Купченко отметила, что Василий Лановой до последнего выходил на сцену. «Именно глаза зрителей, которые загорались от стихов и песен, придавали ему сил двигаться дальше и продолжать творить. Так и в этом конкурсе мы видим, как люди загораются творчеством, как их души и сердца пробуждаются. Уверена, что мы вновь увидим уникальные работы из самых разных уголков страны, вновь увидим силу искусства вдохновлять», – подчеркнула она.

Главная тема конкурса – гордость за защитников Отечества. В своих работах конкурсанты могут не только признаваться в любви к Родине, но и рассказывать о подвигах бойцов специальной военной операции – в стихах, прозе, видеороликах, рисунках и фотографиях. «Сейчас очень важный период для культуры – мы не просто создаём новые песни и стихи, но в них сохраняем нашу историю. Героизм и мужество советских солдат во времена Великой Отечественной войны записывались в окопах и продолжают жить сейчас в творчестве, настал наш черёд сохранять историческую правду», – заявил член почётного жюри, заслуженный артист России, композитор и продюсер Сергей Войтенко.

Руководитель исполкома Бессмертного полка России Наталья Шадрина пояснила, что к участию принимаются и текстовые эссе, и видеоролики, и фотографии с изображениями, и сценарии уроков мужества. «Ко всем работам свои критерии, которые будет оценивать жюри. Поэтому обязательно посмотрите на нашем сайте информацию о конкурсе, изучите положение и тщательно подготовьтесь, чтобы показать свой талант наилучшим образом», – посоветовала она. По её словам, количество заявок не ограничено, участвовать можно во всех номинациях сразу, а главное – решиться показать свою работу, что само по себе уже личная победа.

Имена победителей почётное жюри под председательством Ирины Купченко назовёт в конце января 2027 года. В феврале лауреатов ждут в Москве на праздничной программе с церемонией вручения наград и призов. Требования к работам и возрастные рамки зависят от номинации – полная информация содержится в Положении на сайте polkrf.ru. Заявки принимаются там же.